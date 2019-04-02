Son Dakika Haberleri: Atatürk Havalimanı'ndaki Taşınma

Atatürk Havalimanı'ndaki Taşınma

1 saat önce

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, Atatürk Havalimanı'ndaki büyük taşınmanın 5 Nisan saat 22.00'de başlayacağını bildirdi.

Atatürk Havalimanı'ndaki Taşınma, System.String[]
Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, Atatürk Havalimanı'ndaki büyük taşınmanın 5 Nisan saat 22.00'de başlayacağını bildirdi.

Ekşi, Twitter hesabından, Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na yapılacak taşınmaya ilişkin açıklama yaptı.

Bilal Ekşi, "Büyük taşınmamız 5 Nisan Cuma günü 22.00'de başlıyor. Taşınma, 6 Nisan'da 10.00'da bitecek. Taşınma sonrası ilk uçuşumuz 6 Nisan saat 14.00'te. Toplam 686 tırla ekipmanlarımızı götürüyoruz." bilgisini verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 05:13 Kaynak: AA

Türk Hava Yolları, 5 Nisan, Bilal Ekşi, İstanbul Atatürk Havalimanı, Güncel
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