Atatürk Havalimanı'ndaki Yolcu Yoğunluğu

Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali'ndeki yolcu yoğunluğu, yapılan çalışmalar sayesinde normale döndü.

Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali'ndeki yolcu yoğunluğu, yapılan çalışmalar sayesinde normale döndü.



Hava yolu şirketlerinin yaz tarifesine geçmesi dolayısıyla uçuşların arttığı havalimanında, pasaport noktalarında meydana gelen yoğunluk, alınan önlemlerle beraber öğleden itibaren azalmaya başladı.



Sabahtan bu yana aralıksız mesai yapan emniyet görevlilerinin çalışmaları sonucu yolcular herhangi bir mağduriyet yaşamadan pasaport kontrollerinin ardından uçaklara yönlendirildi.



Türk Hava Yollarının, pasaport kontrollerindeki yoğunluk nedeniyle uçaklarını kaçıran yolcuların bir sonraki seferle seyahat etmesi için biletlerini ücretsiz değiştirmesi sonucu herhangi bir mağduriyet yaşanmadı.

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