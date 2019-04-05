Atatürk Havalimanı'ndan 'büyük Taşınma Başladı
17 dakika önce
Atatürk HAVALİMANI'NDAN 'BÜYÜK TAŞINMA BAŞLADI(basın ekspres yolu-1)(Tür: İstanbul)
Atatürk HAVALİMANI'NDAN 'BÜYÜK TAŞINMA BAŞLADI(basın ekspres yolu-1)
(Tür: İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 04:24 Kaynak: DHA
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