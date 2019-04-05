Son Dakika Haberleri: Atatürk Havalimanı'ndan 'büyük Taşınma Başladı

Atatürk Havalimanı'ndan 'büyük Taşınma Başladı

1 saat önce

Atatürk HAVALİMANI'NDAN 'BÜYÜK TAŞINMA BAŞLADI(basın ekspres yolu-2)(Tür: İstanbul)

Atatürk HAVALİMANI'NDAN 'BÜYÜK TAŞINMA BAŞLADI(basın ekspres yolu-2)

(Tür: İstanbul)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 04:56 Kaynak: DHA

İstanbul, Mustafa Kemal Atatürk, Güncel
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