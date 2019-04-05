Atatürk Havalimanı'ndan Büyük Taşınma (Uçaklar Taşınıyor)

TÜRK Hava Yolları'nın Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na boş uçakları gelmeye başladı.

TÜRK Hava Yolları'nın Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na boş uçakları gelmeye başladı.



THY'nin Atatürk Havalimanı'nda İstanbul Havalimanına "Büyük Göç"ü başladı. Gece 03.00'da başlayan taşınmaya uçaklar da dahil oldu. Taşınma planı kapsamında THY'nin filosunda bulunan uçakların yolcusuz bir şekilde İstanbul Havalimanı'na gelmesi hedeflenmişti. Bu kapsamda gece yarısından itibaren Atatürk Havalimanı'ndan kalkan uçaklar yolcusuz şekilde İstanbul Havalimanı'na geliyor. Yolcusuz şekilde gelen uçaklar, havalimanı açıldıktan sonra yolcusunu alarak tekrar hareket edecek.

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