Son Dakika Haberleri: Atatürk Havalimanı'ndan Büyük Taşınma (Uçaklar Taşınıyor)

Atatürk Havalimanı'ndan Büyük Taşınma (Uçaklar Taşınıyor)

1 saat önce

TÜRK Hava Yolları'nın Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na boş uçakları gelmeye başladı.

Atatürk Havalimanı'ndan Büyük Taşınma (Uçaklar Taşınıyor), System.String[]
TÜRK Hava Yolları'nın Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na boş uçakları gelmeye başladı.

THY'nin Atatürk Havalimanı'nda İstanbul Havalimanına "Büyük Göç"ü başladı. Gece 03.00'da başlayan taşınmaya uçaklar da dahil oldu. Taşınma planı kapsamında THY'nin filosunda bulunan uçakların yolcusuz bir şekilde İstanbul Havalimanı'na gelmesi hedeflenmişti. Bu kapsamda gece yarısından itibaren Atatürk Havalimanı'ndan kalkan uçaklar yolcusuz şekilde İstanbul Havalimanı'na geliyor. Yolcusuz şekilde gelen uçaklar, havalimanı açıldıktan sonra yolcusunu alarak tekrar hareket edecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 09:29 Kaynak: DHA

Türk Hava Yolları, İstanbul, İstanbul Atatürk Havalimanı, Güncel
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