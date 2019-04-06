Son Dakika Haberleri: Atatürk Havalimanı'ndan Çıkan Araçlar Konvoylar Halinde İstanbul Havalimanı'na Gidiyor

Atatürk Havalimanı'ndan Çıkan Araçlar Konvoylar Halinde İstanbul Havalimanı'na Gidiyor

1 saat önce

Atatürk Havalimanı'ndan çıkan araçlar konvoylar halinde İstanbul Havalimanı'na gidiyorİSTANBUL - Atatürk Havalimanı'ndan binlerce parça malzemeyle yüklenen araçlar konvoylar İstanbul Havalimanı'na gitmeye devam ediyor.

Atatürk Havalimanı'ndan çıkan araçlar konvoylar halinde İstanbul Havalimanı'na gidiyor

İSTANBUL - Atatürk Havalimanı'ndan binlerce parça malzemeyle yüklenen araçlar konvoylar İstanbul Havalimanı'na gitmeye devam ediyor. Görevlilerin denetiminde gruplar halinde çıkan araç konvoyu havadan görüntülendi.
Atatürk Havalimanı'nın İstanbul Havalimanı'na büyük göçü, konvoylarla sürüyor. Atatürk Havalimanı'ndan binlerce parça malzemeyle yüklenen araçlar konvoy halinde İstanbul Havalimanı'na gidiyor. Atatürk Havalimanı'ndan görevlilerin denetiminde gruplar halinde çıkan araç konvoyu Basın Ekspres yolunu kullanıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 04:08 Kaynak: İHA

İstanbul, İstanbul Atatürk Havalimanı, Genel
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