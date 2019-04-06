Atatürk Havalimanı'ndan Çıkan Araçlar Konvoylar Halinde İstanbul Havalimanı'na Gidiyor
1 saat önce
Atatürk Havalimanı'ndan çıkan araçlar konvoylar halinde İstanbul Havalimanı'na gidiyorİSTANBUL - Atatürk Havalimanı'ndan binlerce parça malzemeyle yüklenen araçlar konvoylar İstanbul Havalimanı'na gitmeye devam ediyor.
Atatürk Havalimanı
'ndan çıkan araçlar konvoylar halinde İstanbul
Havalimanı'na gidiyor
İSTANBUL - Atatürk Havalimanı'ndan binlerce parça malzemeyle yüklenen araçlar konvoylar İstanbul Havalimanı'na gitmeye devam ediyor. Görevlilerin denetiminde gruplar halinde çıkan araç konvoyu havadan görüntülendi.
Atatürk Havalimanı'nın İstanbul Havalimanı'na büyük göçü, konvoylarla sürüyor. Atatürk Havalimanı'ndan binlerce parça malzemeyle yüklenen araçlar konvoy halinde İstanbul Havalimanı'na gidiyor. Atatürk Havalimanı'ndan görevlilerin denetiminde gruplar halinde çıkan araç konvoyu Basın Ekspres yolunu kullanıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 04:08 Kaynak: İHA
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