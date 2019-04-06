Son Dakika Haberleri: Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na Taşınma Sürüyor

Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na Taşınma Sürüyor

33 dakika önce

Atatürk HAVALİMANI'NDAN İSTANBUL HAVALİMANI'NA TAŞINMA SÜRÜYOR(Havadan-6)(Tür: İstanbul)

Atatürk HAVALİMANI'NDAN İSTANBUL HAVALİMANI'NA TAŞINMA SÜRÜYOR(Havadan-6)

(Tür: İstanbul)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 07:58 Kaynak: DHA

İstanbul, Mustafa Kemal Atatürk, Güncel
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