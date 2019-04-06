Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na Taşınma Sürüyor
33 dakika önce
Atatürk HAVALİMANI'NDAN İSTANBUL HAVALİMANI'NA TAŞINMA SÜRÜYOR(Havadan-6)(Tür: İstanbul)
Atatürk HAVALİMANI'NDAN İSTANBUL HAVALİMANI'NA TAŞINMA SÜRÜYOR(Havadan-6)
(Tür: İstanbul
)
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 07:58 Kaynak: DHA
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