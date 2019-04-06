Son Dakika Haberleri: Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na Taşınmanın Yüzde 94'ü Tamamlandı

Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na Taşınmanın Yüzde 94'ü Tamamlandı

1 saat önce

Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na gerçekleşen ve 'Büyük Göç' olarak adlandırılan taşınma operasyonunun sabah 08.00 itibariyle yüzde 94'e geldiği açıklandı.

Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na Taşınmanın Yüzde 94'ü Tamamlandı, System.String[]


Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na gerçekleşen ve 'Büyük Göç' olarak adlandırılan taşınma operasyonunun sabah 08.00 itibariyle yüzde 94'e geldiği açıklandı.

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, yaptığı açıklamada taşınma operasyonunun yüzde 94'ünün bu sabah saat 08.00 itibariyle tamamlandığını açıkladı. Bu süreçte 896 TIR seferi yapıldı.

5 Nisan saat 03.00'dan Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na başlayan Büyük Göç, 6 Nisan 23.59'da tamamlanacağı açıklanmıştı. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 09:05 Kaynak: DHA

İstanbul Atatürk Havalimanı, İstanbul, Güncel
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