Son Dakika Haberleri: Atatürk Havalimanı'ndan Konvoy Halinde Çıkan Araçlar Havadan Görüntülendi

Atatürk Havalimanı'ndan Konvoy Halinde Çıkan Araçlar Havadan Görüntülendi

15 dakika önce

Atatürk Havalimanı'ndan binlerce parça malzemeyle yüklenen araçlar konvoy halinde İstanbul Havalimanı'na gidiyor.

Atatürk Havalimanı'ndan Konvoy Halinde Çıkan Araçlar Havadan Görüntülendi, System.String[]
Atatürk Havalimanı'ndan binlerce parça malzemeyle yüklenen araçlar konvoy halinde İstanbul Havalimanı'na gidiyor. Görevlilerin denetiminde gruplar halinde çıkan araç konvoyu havadan görüntülendi.

Türk havacılık tarihinin en büyük taşınması olan ve 'Büyük Göç' olarak adlandırılan İstanbul Havalimanı'na taşınma süreci devam ediyor. Atatürk Havalimanı'ndan binlerce parça malzemeyle yüklenen araçlar konvoy halinde İstanbul Havalimanı'na gidiyor. Atatürk Havalimanı'ndan görevlilerin denetiminde gruplar halinde çıkan araç konvoyu Basın Ekspres yolunu kullanıyor. İstanbul Havalimanı'na giden araç konvoyu havadan görüntülendi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 12:38 Kaynak: İHA

İstanbul, İstanbul Atatürk Havalimanı, Güncel
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