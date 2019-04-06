Atatürk Havalimanı'ndan Konvoy Oluşturan Araçlar Havadan Görüntülendi
1 saat önce
Atatürk Havalimanı'ndan binlerce parça malzemeyle yüklenen araçlar konvoy halinde İstanbul Havalimanı'na gidiyor.
Atatürk Havalimanı
'ndan binlerce parça malzemeyle yüklenen araçlar konvoy halinde İstanbul
Havalimanı'na gidiyor. Görevlilerin denetiminde gruplar halinde çıkan araç konvoyu havadan görüntülendi.
Türk havacılık tarihinin en büyük taşınması olan ve 'Büyük Göç' olarak adlandırılan İstanbul Havalimanı'na taşınma süreci devam ediyor. Atatürk Havalimanı'ndan binlerce parça malzemeyle yüklenen araçlar konvoy halinde İstanbul Havalimanı'na gidiyor. Atatürk Havalimanı'ndan görevlilerin denetiminde gruplar halinde çıkan araç konvoyu Basın Ekspres yolunu kullanıyor. İstanbul Havalimanı'na giden araç konvoyu havadan görüntülendi.
(Volkan Kayalar - İsmail Coşkun
- Ahmet Faruk
Sarıkoç/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 09:11 Kaynak: İHA
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