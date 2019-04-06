Atatürk Havalimanı'ndan Son Uçuşu Singapur'a
1 saat önce
Atatürk Havalimanı'ndan son uçuşu Singapur'aİSTANBUL - Atatürk Havalimanı'ndan son uçuş Singapur'a yapıldı.
Atatürk Havalimanı
'ndan son uçuşu Singapur
'a
İSTANBUL - Atatürk Havalimanı'ndan son uçuş Singapur'a yapıldı. Uçuş öncesi düzenlenen törende THY
Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, yolculara biniş kartlarını verdi. İstanbul
Havalimanı'na taşınan Atatürk Havalimanı'nda son uçuş TK 54 sefer sayılı İstanbul - Singapur seferi oldu. 02.00'da gerçekleşen sefer öncesinde düzenlenen törene THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, TAV Havalimanları Holding CEO
'su Sani Şener
, havalimanı yetkilileri katıldı. THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, eşi spor spikeri Tuğçe Saatman ile birlikte yolcularla tek tek ilgilendi. Yolculara biniş kartlarını veren Aycı, ayrıca son uçuşun anısına hazırlanan hatıra biletlerini hediye etti.
Yolcular, düzenlenen kısa veda töreninin ardından uçağa alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 04:22 Kaynak: İHA
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