Atatürk Havalimanı'ndan Taşınma 5 Nisan Saat 22.00'da Başlıyor
37 dakika önce
Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na yapılacak taşınmaya sayılı günler kala Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, büyük taşınmanın 5 Nisan Cuma günü saat 22.00'da başlayacağını duyurdu.
Atatürk Havalimanı
'ndan İstanbul
Havalimanı'na yapılacak taşınmaya sayılı günler kala Türk Hava Yolları
(THY
) Genel Müdürü Bilal Ekşi
, büyük taşınmanın 5 Nisan
Cuma günü saat 22.00'da başlayacağını duyurdu.
Konuyla ilgili olarak resmi twitter adresinden bir açıklama yapan Ekşi, "Büyük Taşınmamız 5 Nisan Cuma günü 22.00'de başlıyor. Taşınma 6 Nisan 10.00'da bitecek. Taşınma sonrası ilk uçuşumuz 6 Nisan saat 14.00'te Toplam 686 TIR ile ekipmanlarımızı götürüyoruz" dedi. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 04:16 Kaynak: DHA
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