Son Dakika Haberleri: Atatürk Havalimanı'ndan Taşınma 5 Nisan Saat 22.00'da Başlıyor

Atatürk Havalimanı'ndan Taşınma 5 Nisan Saat 22.00'da Başlıyor

36 dakika önce

Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na yapılacak taşınmaya sayılı günler kala Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, büyük taşınmanın 5 Nisan Cuma günü saat 22.00'da başlayacağını duyurdu.

Atatürk Havalimanı'ndan Taşınma 5 Nisan Saat 22.00'da Başlıyor, System.String[]


Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na yapılacak taşınmaya sayılı günler kala Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, büyük taşınmanın 5 Nisan Cuma günü saat 22.00'da başlayacağını duyurdu.

Konuyla ilgili olarak resmi twitter adresinden bir açıklama yapan Ekşi, "Büyük Taşınmamız 5 Nisan Cuma günü 22.00'de başlıyor. Taşınma 6 Nisan 10.00'da bitecek. Taşınma sonrası ilk uçuşumuz 6 Nisan saat 14.00'da. Toplam 686 TIR ile ekipmanlarımızı götürüyoruz" dedi

Görüntü dökümü:

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-Arşiv - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 04:17 Kaynak: DHA

İstanbul, İstanbul Atatürk Havalimanı, 5 Nisan, Güncel
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