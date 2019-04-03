Atatürk Havalimanı'ndan Taşınma Hazırlıkları

Türk Hava Yolları (THY), dünyanın en büyük havalimanı projesi olan ve ilk etap açılışı 29 Ekim'de gerçekleşen İstanbul Havalimanı'na doğru "büyük taşınma"nın 5 Nisan Cuma sabahı saat 03.00'te başlayacağını duyurdu.

Türk Hava Yolları (THY), dünyanın en büyük havalimanı projesi olan ve ilk etap açılışı 29 Ekim'de gerçekleşen İstanbul Havalimanı'na doğru "büyük taşınma"nın 5 Nisan Cuma sabahı saat 03.00'te başlayacağını duyurdu.



THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, küresel havacılık tarihinde dahi eşi benzeri görülmemiş taşınma operasyonu 45 saat sürecek ve 5 Nisan'da başlayacak taşınma 6 Nisan Cumartesi akşamı saat 23.59'da tamamlanacak.



"Büyük göç"ün planlanan şekilde başarıyla gerçekleşmesi için 6 Nisan sabahı saat 02.00 ila 14.00 arasında Atatürk Havalimanı ve İstanbul Havalimanı tüm tarifeli yolcu uçuşlarına kapatılacak.



Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, taşınma operasyonuyla ilgili "Doğup büyüdüğümüz evimiz Atatürk Havalimanı'ndan ayrıldığımız için hüzünlüyüz, diğer tarafta ise dünyanın havacılık merkezi bizim evimiz olacağı için heyecanlıyız. İki gün sonra cuma günü başlayacak büyük taşınma ile yalnızca Türkiye'de değil, dünya sivil havacılığında büyük bir değişim olacak. İstanbul Havalimanı gökyüzünün rengini kırmızı-beyaz ile değiştirecek." ifadelerini kullandı.



- Atatürk Havalimanı'nın veda uçuşu



Atatürk Havalimanı'ndan yolcu taşıyacak son uçak, Atatürk Havalimanı-Singapur uçuşunu gerçekleştirecek. Taşınma sonrası operasyonlar 6 Nisan'da saat 14.00'te İstanbul Havalimanı'nda başlayacak. Büyük göç sonrası gerçekleşecek ilk uçuş ise İstanbul Havalimanı-Ankara Esenboğa Havalimanı uçuşu olacak.



İstanbul Havalimanı'ndan icra edilecek uçuşlar belirli bir planla kademeli olarak artırılacak.



"Büyük göç"te, Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na yaklaşık 47 bin 300 ton ağırlığında malzeme taşınacak.



Yaklaşık 44 ton ağırlığındaki uçak çekme aparatlarından çok hassas aletlere kadar, 10 bin parçadan fazla malzemenin oluşturduğu bu yük 5 bin tır hacminde malzemeye eş değer olacak. Bu yükü taşıyacak tırların 45 saatte katedeceği mesafe ise 400 bin kilometre olarak hesaplanırken, tırlar dünyanın çevresini 10 kez dönmeye eş değer bir yol katedecek. Bu büyük operasyonda bin 800'den fazla çalışan görev alacak.



Taşınmanın başarılı bir şekilde gerçekleşmesi ve İstanbul sakinlerini minimum seviyede etkilemesi için taşıma güzergahında bazı tedbirler alındı.



Alınan tedbirler şöyle sıralandı:



"Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na gidiş istikameti, 5 Nisan saat 22.00'den itibaren 6 Nisan saat 10.00'a kadar, 12 saat boyunca, Yeşilyurt havuzlu kavşaktan başlayarak, Atatürk Havalimanı Caddesi, Mahmutbey Yeşilköy Bağlantı yolu (Basın Ekspres Caddesi), O-7 Kuzey Çevre Otoyolu (İCA İşletmesi), O-6 Kuzey Marmara Otoyolu'ndan İstanbul Havalimanı girişine kadar, 6 Nisan saat 10.00'dan saat 23.59'a kadar 14 saat boyunca, Yeşilyurt havuzlu kavşağından başlayarak, Atatürk Havalimanı yönünde, Atatürk Havalimanı Caddesi, Mahmutbey-Yeşilköy bağlantı yolu (Basın Ekspres Caddesi) Mahmutbey Kavşağı'na (Mall Of İstanbul Mevkisi) kadar, İstanbul Havalimanı'ndan Atatürk Havalimanı'na dönüş istikametinde, 6 Nisan saat 01.00'den itibaren aynı gün saat 10.00'a kadarki 9 saatlik süreçte, İstanbul Havalimanı'ndan başlayarak, O-6 Kuzey Marmara Otoyolu (Avrupa Otoyolu Yatırım ve İşletme AŞ), O-7 Kuzey Çevre Otoyolu, Mahmutbey-Yeşilköy bağlantı yolu (Basın Ekspres Caddesi) Yeşilyurt Havuzlu Kavşağa kadar, 5 Nisan saat 22.00'den başlayarak, O-7 Kuzey Çevre Otoyolu'nun Mahmutbey Kavşağı ile Reşadiye Kavşağı arasında kalan kesimi 24 saat boyunca kapatılacak.Yavuz Sultan Selim Köprüsünü kullanmak zorunda kalan tüm araç sınıflarının yolun trafiğe kapatıldığı 24 saat boyunca Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişine izin verilecek."



"IST" kodunu İstanbul Havalimanı alacak



İlk etap açılışı sonrası bayrak taşıyıcının tarifeli ek seferler gerçekleştirdiği İstanbul Havalimanı "ISL" kodu ile temsil ediliyordu. Büyük taşınma sonrası "IATA" kodlarının değişimi gerçekleşecek ve 6 Nisan günü saat 03.00 itibarıyla Atatürk Havalimanı'nın "IST" kodu İstanbul Havalimanı'na verilecek. Kargo ve VIP yolcu uçuşlarının gerçekleşeceği Atatürk Havalimanı ise "ISL" kodunu alacak.

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