Son Dakika Haberleri: Atatürk Havalimanı'ndan Taşınma İşleminin Yüzde 70'i Tamamlandı"

Atatürk Havalimanı'ndan Taşınma İşleminin Yüzde 70'i Tamamlandı"

1 saat önce

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, İstanbul Havalimanı'na taşınmanın planlananın önünde devam ettiğini, yüzde 70'inin bittiğini belirterek, "Eğer bir aksilik olmazsa planlanandan 2-3 saat önce taşınma tamamlanır diye düşünüyorum.

Atatürk Havalimanı'ndan Taşınma İşleminin Yüzde 70'i Tamamlandı
EDA TOPCU - Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, İstanbul Havalimanı'na taşınmanın planlananın önünde devam ettiğini, yüzde 70'inin bittiğini belirterek, "Eğer bir aksilik olmazsa planlanandan 2-3 saat önce taşınma tamamlanır diye düşünüyorum." dedi.

Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na "Büyük Göç" olarak adlandırılan tarihi taşınma işlemi devam ediyor.

THY'nin Atatürk Havalimanı'ndan kalkan son tarifeli uçağı Singapur'a hareket ederken, THY Genel Müdürü Ekşi, AA muhabirine taşınma işlemlerine ilişkin bilgi verdi.

Şu an itibariyle toplam taşınma işleminin yüzde 70'inin tamamlandığını belirten Ekşi, şunları kaydetti:

"Planlananın önünde gidiyoruz. Şu ana kadar bir aksilik çıkmadı, eğer bir aksilik olmazsa planlanandan 2-3 saat önce taşınma tamamlanır diye düşünüyorum. An itibarıyla yarın İstanbul Havalimanı'ndan tüm seferleri yapacak teçhizatın oraya aktarımını tamamladık. Dolayısıyla yarın ki seferlerimizde taşınmadan dolayı herhangi bir aksaklık yaşanmayacak."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 04:00 Kaynak: AA

İstanbul Atatürk Havalimanı, Bilal Ekşi, Türk Hava Yolları, İstanbul, Ekonomi
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