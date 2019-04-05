Atatürk Havalimanı'ndan Tırlar Yeniden Yüklenmeye Başladı
42 dakika önce
İstanbul Havalimanı'na taşınma süreci devam ederken Atatürk Havalimanı'nda tırlar yeniden yüklenmeye başladı.
İstanbul
Havalimanı'na taşınma süreci devam ederken Atatürk Havalimanı
'nda tırlar yeniden yüklenmeye başladı.
Türk havacılık tarihinin en büyük taşınması olan ve 'büyük göç' olarak adlandırılan İstanbul Havalimanı'na taşınma süreci devam ediyor. Akşam saatlerinden itibaren tırlar yeniden yüklenmeye başlandı. Taşınma kapsamında Basın Ekspres yolunun 22.00'de trafiğe kapatılacağı öğrenildi. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 06:07 Kaynak: İHA
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