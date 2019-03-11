Atatürk Havalimanı'ndan uçuşlar 6 Nisan'da sona erecek
1 saat önce
THY, İstanbul Havalimanı'na taşınma nedeniyle 6 Nisan saat 02.00 itibarıyla Atatürk Havalimanı'ndaki tüm tarifeli uçuşlara son verileceğini açıkladı.
THY
, İstanbul
Havalimanı'na taşınma nedeniyle 6 Nisan saat 02.00 itibarıyla Atatürk Havalimanı
'ndaki tüm tarifeli uçuşlara son verileceğini açıkladı.
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Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 10:05
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