Son Dakika Haberleri: Atatürk Havalimanı'ndan uçuşlar 6 Nisan'da sona erecek

Atatürk Havalimanı'ndan uçuşlar 6 Nisan'da sona erecek

1 saat önce

THY, İstanbul Havalimanı'na taşınma nedeniyle 6 Nisan saat 02.00 itibarıyla Atatürk Havalimanı'ndaki tüm tarifeli uçuşlara son verileceğini açıkladı.

Atatürk Havalimanı'ndan uçuşlar 6 Nisan'da sona erecek, System.String[]
THY, İstanbul Havalimanı'na taşınma nedeniyle 6 Nisan saat 02.00 itibarıyla Atatürk Havalimanı'ndaki tüm tarifeli uçuşlara son verileceğini açıkladı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 10:05 

Türk Hava Yolları, İstanbul, İstanbul Atatürk Havalimanı, Ekonomi
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