Son Dakika Haberleri: Atatürk Havalimanı'ndan Yola Çıkan İlk Tırlar İstanbul Havalimanı'na Ulaştı.

Atatürk Havalimanı'ndan Yola Çıkan İlk Tırlar İstanbul Havalimanı'na Ulaştı.

1 saat önce

Atatürk Havalimanı'ndan yola çıkan ilk tırlar İstanbul Havalimanı'na ulaştı.

Atatürk Havalimanı'ndan Yola Çıkan İlk Tırlar İstanbul Havalimanı'na Ulaştı., System.String[]
Atatürk Havalimanı'ndan yola çıkan ilk tırlar İstanbul Havalimanı'na ulaştı. Saat 03.00'da Atatürk Havalimanı'nda başlayan "büyük göç" ile yola çıkan tırlar, yaklaşık bir saatlik yolculuğun ardından İstanbul Havalimanı'na vardı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 04:41 Kaynak: İHA

İstanbul Atatürk Havalimanı, İstanbul, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Bahçeli, "Mazbatamı Verin" Diyen İmamoğlu'nu Topa Tuttu: Bedeli Çok Ağır Olur UEFA Yetkilileri, Vodafone Park'ı İnceledi Genç Oyuncu Berker Güven'in Performansı Diziye Damga Vurdu İmamoğlu, YSK'nın 14 İlçedeki Sayım Sonuçlarını Yayınladı! İşte Son Durum
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.4.2019 06:18:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Atatürk Havalimanı'ndan Yola Çıkan İlk Tırlar İstanbul Havalimanı'na Ulaştı.
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]