Son Dakika Haberleri: Atatürk Havalimanı'ndan Yola Çıkan İlk Tırlar İstanbul Havalimanı'na Ulaştı.

Atatürk Havalimanı'ndan Yola Çıkan İlk Tırlar İstanbul Havalimanı'na Ulaştı.

1 saat önce

Atatürk Havalimanı'ndan yola çıkan ilk tırlar İstanbul Havalimanı'na ulaştı.

Atatürk Havalimanı'ndan yola çıkan ilk tırlar İstanbul Havalimanı'na ulaştı. Saat 03.00'da Atatürk Havalimanı'nda başlayan "büyük göç" ile yola çıkan tırlar, yaklaşık bir saatlik yolculuğun ardından İstanbul Havalimanı'na vardı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 04:52 Kaynak: İHA

İstanbul, İstanbul Atatürk Havalimanı, 3. Sayfa
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