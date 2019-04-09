Atatürk Havalimanı'nın Boş Hali Havadan Görüntülendi

Türkiye
'de hava ulaşımının ilk başladığı nokta olan ve milyonlarca yolcuya ev sahipliği yapan Atatürk Havalimanı
sessizliğe büründü. Saniyede 1 uçak iniş kalkışı ile 4 Eylül
2016'da rekor kıran Atatürk Havalimanı'na bugün sadece birkaç kargo uçağı iniyor. Yeni havalimanına büyük göçün ardından sivil kullanıma kapatılan Atatürk Havalimanı, tarihinin en sessiz günlerini yaşıyor. Saniyede 1 uçak iniş kalkışı ile 4 Eylül 2016'da rekor kıran havalimanı, bugün günde ortalama sadece birkaç kargo uçağı iniş kalkış yapıyor. Sivil kullanıma tamamen kapatılan Atatürk Havalimanı bomboş durumu havadan görüntülendi. Çekilen görüntülerde uçakların yanaşmak için yer bulamadığı peronların tamamen boş olduğu görüldü. Atatürk Havalimanının taşınmasının ardından çevresi de büyük bir sessizlik içerisinde kaldı. Binlerce aracın oluşturduğu yoğun trafik ortadan kayboldu. Havalimanının taşınmasına bazı vatandaşlar uçakların iniş kalkışlarını izleyemedikleri için üzülürken bazıları da gürültü kirliliğinin azaldığı için taşınmadan memnun.
"UÇAKLARIN YOĞUNLUĞU RADAR TRAFİĞİNDE"
Uçakların trafik yoğunluğunun takip edildiği sistemde ise Atatürk Havalimanı'na çok nadiren uçakların iniş kalkış yaptığı görülüyor. Uçakların Karadeniz
üzerinden yeni havalimanına iniş yapmak için sıraya giriyor. Havalimanının girişinde oluşan yoğun trafik tamamen ortadan kalkmış durumda. İçeriye genellikle malzeme taşımak için gelen araçların olduğu görülüyor. Havalimanının iş çıkışı saatlerinde ise trafik yoğunluğunu oldukça azalttığı görülüyor.
"ÇOK GÜZEL BİR MANZARAYDI İLLAKİ ARARIZ"
Havalimanını taşınmasından dolayı eski manzaralarının olmayacağını dile getiren Yelda Balkan, "Bir yandan üzüldük tabi ki kaç yıldır burada yaşıyoruz, çok güzel bir manzarası vardı. Bir yandan ise iyi oldu artık bizim beynimizde yankılanmaya başlıyordu o uçak sesleri. Şu anda bizim açımızdan rahatça ve sessizce oturmamız bakımından iyi oldu taşınması. Beğeniyorduk manzarasını çok güzeldi, Florya'nın asıl güzel olan tarafı havalimanıydı o bakımdan gitmesi kötü oldu. Çok güzel bir manzaraydı illaki ararız" ifadelerini kullandı.
" MANZARA KONUSUNDA BİZİM İÇİN ÇOK BÜYÜK BİR KAYIP"
Arkadaşlarıyla birlikte uçakların kalkış ve inişlerini izlemekten büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Kağan Çalışkan, "Manzara konusunda bizim için çok büyük bir kayıp. Ancak gürültü açısından daha iyi olacağını düşünüyorum. Ben Florya'da yaşıyorum gece gündüz uçak sesleri duyuyorduk. Taşınalı iki gün oldu gürültü açısından biraz daha huzurluyuz ama manzara konusunda çok büyük eksikliğimiz var. Haftanın iki günü buraya gelip izlerdik arkadaşlarımızla çok keyifli oluyordu. En azından bir yarım saat başımızın ağrımasını göze alırdık. Manzarayı tabi ki özleyeceğiz ama ses bakımından iyi olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.
"MANZARAYI VE UÇAK SESLERİNİ ÖZLEYECEĞİZ"
Havalimanın taşınmasından dolayı uçakların kalkış ve izleyişini izleyemediği için üzüntülü olduğunu dile getiren Yusufcan Figengül, "Maalesef taşındılar manzaramız için çok güzeldi ama başka bir yönden Türk Hava Yolları
ve başka hava yolları bu taşınma sayesinde daha büyüyebilir. Tabi ki buradan gitmesi üzücü oldu. Bir ay boyunca her öğlen yemeği arasında buraya gelirdim. Şimdi burası bomboş artık bu kadar fazla buraya geleceğimi sanmıyorum. Manzarayı ve uçak seslerini özleyeceğiz" şeklinde konuştu.
(Ahmet Faruk
Sarıkoç/İHA)