Atatürk Havalimanı'nın "Büyük Göçü" Havadan Görüntülendi
1 saat önce
Atatürk Havalimanı'nın "büyük göçü" havadan görüntülendiİSTANBUL - "Büyük göç" olarak adlandırılan Türk havacılık tarihinin en büyük taşınması, drone ile havadan görüntülendi.
Atatürk Havalimanı
'nın "büyük göçü" havadan görüntülendi
İSTANBUL - "Büyük göç" olarak adlandırılan Türk havacılık tarihinin en büyük taşınması, drone ile havadan görüntülendi.
Atatürk Havalimanı'nın İstanbul
Havalimanı'na taşınma süreci resmen başladı. Havalimanından tırlara yüklenen binlerce parça malzeme 03.00'dan itibariyle yola çıktı. Atatürk Havalimanı'nın büyük göçü drone ile havadan da görüntülendi.
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 05:10 Kaynak: İHA
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