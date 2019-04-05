Son Dakika Haberleri: Atatürk Havalimanı'nın "Büyük Göçü" Havadan Görüntülendi

Atatürk Havalimanı'nın "Büyük Göçü" Havadan Görüntülendi

58 dakika önce

"Büyük göç" olarak adlandırılan Türk havacılık tarihinin en büyük taşınması, drone ile havadan görüntülendi.

Atatürk Havalimanı'nın
"Büyük göç" olarak adlandırılan Türk havacılık tarihinin en büyük taşınması, drone ile havadan görüntülendi.

Atatürk Havalimanı'nın İstanbul Havalimanı'na taşınma süreci resmen başladı. Havalimanından tırlara yüklenen binlerce parça malzeme 03.00'dan itibariyle yola çıktı. Atatürk Havalimanı'nın büyük göçü drone ile havadan da görüntülendi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 05:19 Kaynak: İHA

İstanbul Atatürk Havalimanı, Güncel
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