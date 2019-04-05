Atatürk Havalimanı'nın İstanbul Havalimanı'na Taşınma Süreci
58 dakika önce
Atatürk Havalimanı'nın İstanbul Havalimanı'na taşınma süreci 5 Nisan Cuma günü başlayacak.
Atatürk Havalimanı
'nın İstanbul
Havalimanı'na taşınma süreci 5 Nisan
Cuma günü başlayacak. Saat 03.00'te başlayacak ve 45 saat sürecek taşınma, 6 Nisan Cumartesi akşamı saat 23.59'da tamamlanacak.
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 12:48 Kaynak: AA
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