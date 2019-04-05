Atatürk Havalimanı'nın Taşınma Süreci Nedeniyle Yollar Trafiğe Kapatılmaya Başlandı.
1 saat önce
Atatürk Havalimanı'nın taşınma süreci nedeniyle yollar trafiğe kapatılmaya başlandı.
Atatürk Havalimanı
'nın taşınma süreci nedeniyle yollar trafiğe kapatılmaya başlandı. Yeşilköy
Havuzlu Kavşak ve Basın Ekspres yolunda polis ekipleri girişleri dubalarla kapattı. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 09:48 Kaynak: İHA
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