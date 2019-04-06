Atatürk Havalimanı'nın Taşınması Nedeniyle Kapatılan Tüm Yollar Trafiğe Açıldı (1)

ATATÜRK Havalimanı'nın, İstanbul Havalimanı'na taşınması nedeniyle kapatılan tüm yollar trafiğe açıldı.



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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan Seçim Açıklaması: Akıl ve Mantık Ölçüleri ile İzah Edilebilir Bir Durum Değildir