Atatürk Havalimanı önünde buluşma çağrısı yapmıştı! Canan Kaftancıoğlu ve CHP heyeti, burada polis barikatıyla karşılaştı - Son Dakika
Üye Girişi

Atatürk Havalimanı önünde buluşma çağrısı yapmıştı! Canan Kaftancıoğlu ve CHP heyeti, burada polis barikatıyla karşılaştı

17.05.2022 11:38

Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin "Kamu görevlisine alenen hakaret etme", "Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak" ve "Cumhurbaşkanına alenen hakaret etme" suçlarından 4 yıl 11 ay 20 günlük hapis cezasını onanan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'ndan Atatürk Havalimanı önünde bu sabah için buluşma çağrısı gelmişti. Atatürk Havalimanı'na giden Kaftancıoğlu, burada polis barikatıyla karşılaştı. Kalabalık grupla polis arasında arbede yaşandı.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin "Kamu görevlisine alenen hakaret etme", "Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak" ve "Cumhurbaşkanına alenen hakaret etme" suçlarından 4 yıl 11 ay 20 günlük hapis cezasını onadığı ve siyasi yasak getirdiği CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu dün akşam sosyal medya hesabından dikkat çeken bir çağrıda bulundu.

VATANDAŞLARI ATATÜRK HAVALİMANI'NA ÇAĞIRDI

Millet Bahçesi yapılması için yıkımına başlanan Atatürk Havalimanı önünde bir buluşma gerçekleştirileceğini aktaran Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı; "Yarın saat:11.00'de Atatürk Havalimanına gidiyoruz. Atatürk'e, doğaya, kente düşman olanlara bir çift sözümüz var. Doğa dostu kurumlar ve kişileri bekliyoruz. Vatandaşın Atatürk Havalimanı çığlığı: Felaket… İsraf… Rezalet…"

KALABALIK HEYET POLİSLE KARŞI KARŞIYA GELDİ

Kaftancıoğlu, dediği saatte CHP heyeti ile birlikte havalimanında hazır bulundu. Polisin kontrol noktası kurarak açıklama yapılması için Hazerfen Camii önünü işaret ettiği öğrenildi.

Canan Kaftancıoğlu ve CHP heyeti, Atatürk Havalimanı'nda! Polis girişlere izin vermedi, ortalık bir anda karıştı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı ve CHP Milletvekili Mahmut Tanal, kendilerine engel olmak isteyen polis müdürleriyle tartıştı. Polisler havalimanı girişlerini bariyerlerle kapattı, bölgede polis helikopteri ve drone uçuruldu.

Canan Kaftancıoğlu ve CHP heyeti, Atatürk Havalimanı'nda! Polis girişlere izin vermedi, ortalık bir anda karıştı

BASIN AÇIKLAMASI YAPTI

Daha sonra burada bir basın açıklaması yapan Kaftancıoğlu, "Atatürk havalimanında iş kepçelerinin olduğu yerde açıklama yapacaktık. İş makinalarının yerle bir etmesinin görülmesini istemediler. Suçluluğun telaşı içindeler. Atatürk Havalimanı, 1912 yılında asgari amaçlarla ilk defa uçakların inmesiyle hizmete girmiştir. 1953'te de inşaatının tamamlanmasıyla birlikte uluslararası uçuşa açılmıştır. İhtiyaç oldu ek pistler yapıldı, bu devam etti. Sonra kargo terminali açıldı. 1998 yılında, artan yolcu talebi ile birlikte, hatta ödüllü bir yarışma ile bir terminal binası yapımına başlandı, sonrasında olanları biliyoruz. 2000'de yeni binanın açılmasından sonra 2002'de metro yapıldı, 2019 yılında da tarifeli yolcu trafiğine kapatıldı. Pandemide sahra hastanesi açıldı. Onlarca yer varken bir pistin yarısı katledildi. İstanbul Havalimanının Atatürk havalimanı ile birlikte çalıştırılamamasının nedeni teknik değil. İkisi de aynı anda çalışabilecek şekilde düzenlenebilir." dedi.

Canan Kaftancıoğlu ve CHP heyeti, Atatürk Havalimanı'nda! Polis girişlere izin vermedi, ortalık bir anda karıştı

BAKAN KURUM: MESELE ÇEVRE MESELESİ DEĞİL

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ise Atatürk Havalimanı'na Millet Bahçesi projesi ve tartışmalar hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum bir pistin acil durumlar için açık kalacağını vurgulayarak "Atatürk Havalimanı'na yapacağımız Türkiye'nin en büyük millet bahçesi projemize devam edeceğiz. Hiçbir şekilde konut ve ticarete açmaksızın vatandaşlara açacağız. Açık ve net söylemek gerekirse burada mesele çevre meselesi değildir. Gezi Parkı'nda mesele çevre meselesi değilse burada milyonlarca ağacın kesilmesine muhalefet nasıl tepki gösteriyor anlamış değiliz." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Canan Kaftancıoğlu'ndan sürpriz çağrı: Yarın saat 11.00'de Atatürk Havalimanı'na gidiyoruz Canan Kaftancıoğlu'ndan sürpriz çağrı: Yarın saat 11.00'de Atatürk Havalimanı'na gidiyoruz Millet bahçesine dönüşecek olan Atatürk Havalimanı fidanlarla buluşmak için gün sayıyor! Millet bahçesine dönüşecek olan Atatürk Havalimanı fidanlarla buluşmak için gün sayıyor!

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Atatürk Havalimanı önünde buluşma çağrısı yapmıştı! Canan Kaftancıoğlu ve CHP heyeti, burada polis barikatıyla karşılaştı - Son Dakika


Son Dakika
11:33 CHP'li Aykut Erdoğdu ile CHP'li Tuba Torun'un evlenme kararı aldığı iddia edildi
11:30 Çalışma Bakanı Bilgin 3600 ek göstergeyle ilgili açıklama yaptı: Mayıs ayı sonunda açıklayacağız
11:23 Kan bağışı yapana spor ayakkabısı hediye edileceği açıklandı, binlerce kişi saatlerce güneşin altında bekledi
11:21 17 Mayıs'ta dolar 15,83 seviyelerinde alıcı buluyor
11:12 Türkiye'nin en büyük "Kamu Teknoloji" etkinliği kapsamında konuşmacı onayları başladı
11:11 17 Mayıs günü altın 930 liradan satılıyor
11:10 Keçisini arayan çoban, insan ve hayvan tasvirleri buldu! Bir çok kişi bölgeyi görmeye gitti
10:56 Milyonlarca insan izledi! Tepsiye dizdiği timsahı soslayıp fırına attı, sonra da afiyetle yedi
10:53 NATO tartışmalarının ışığında Stockholm'ün en ünlü caddesi Kungsgatan'da PKK flaması
10:51 Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun eğlenceli dans figürleri sosyal medyada paylaşıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2022 11:42:11. #1.12#
SON DAKİKA: Atatürk Havalimanı önünde buluşma çağrısı yapmıştı! Canan Kaftancıoğlu ve CHP heyeti, burada polis barikatıyla karşılaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement