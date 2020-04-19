Son Dakika › Genel › Atatürk Havalimanı pandemi hastanesinin inşaatı aralıksız sürüyor - Son Dakika
Atatürk Havalimanı pandemi hastanesinin inşaatı aralıksız sürüyor
16 dakika önce
Atatürk Havalimanı pandemi hastanesinin inşaatı aralıksız sürüyor Korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında Atatürk Havalimanı'nda yapımına başlanan bin yataklı pandemi hastanesinin inşaatının çalışmaları aralıksız devam ediyor.
Atatürk Havalimanı pandemi hastanesinin inşaatı aralıksız sürüyor
İSTANBUL - Korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında Atatürk Havalimanı'nda yapımına başlanan bin yataklı pandemi hastanesinin inşaatının çalışmaları aralıksız devam ediyor. Gece gündüz devam eden inşaat çalışmaları çelik iskeletlerin yan duvarları ve çatı kısımlarının yapımına devam ediliyor.
Korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında Atatürk Havalimanı'nda yapımına başlanan bin yataklı pandemi hastanesinin inşaat çalışmaları beklenenden daha hızlı devam ediyor. Gece gündüz hız kesmeden devam eden Pandemi hastanesi yapım çalışmalarında çelik iskeletlerin duvarlar ve çatı kısımlarının yapımına devam ediliyor.
Haber Yayın Tarihi: 19.04.2020 09:25 Kaynak: İHA
Son Dakika Erdoğan, "45 günde bitireceğiz" dediği hastanelerin yapımını havadan inceledi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Atatürk Havalimanı'na inşa edilen hastanenin her odasının yoğun bakım olabileceğini aktardı Devlet Hava Meydanları İşletmesi: Atatürk Havalimanı'na yapılan inşaat uçuşları engellemiyor İran'da yüz binlerce civcivin üzerlerine toprak dökülerek itlaf edilmesi infial yarattı Bilim insanlarından olay yaratacak iddia: Salgın Vuhan'da başlamadı, bunun çok daha öncesi var Acun'un Sercan'a verdiği "Fatih Terim" cevabı sosyal medyayı salladı