Atatürk Havalimanı pisti, uçakların park alanı oldu - Son Dakika

Atatürk Havalimanı pistleri, yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeni ile uçuşlara ara verilmesinin ardından yurt dışı ve yurt içi uçuşlarda kullanılan uçakların yeni park alanı oldu. Pist üzerinde kalkışa hazırlanır gibi bekleyen çok sayıda uçak, havadan drone ile görüntülendi.

Türkiye'de yeni tip korona virüs salgınının önüne geçilmesi için yurt içi ve yurt dışı uçuşlara ara verildi. Verilen aranın ardından birçok uçak park alanı olarak Atatürk Havalimanı'nı kullanmaya başladı. Atatürk Havalimanı pistinde bekleyen birçok uçak havadan drone ile görüntülendi. Pist üzerinde kalkışa hazırlanıyormuş gibi bekleyen uçaklar ilginç görüntüler oluşturdu.

Öte yandan sivil havacılığa kapatılan Atatürk Havalimanı'nı yalnızca askeri uçaklar ve kargo uçakları kullanıyordu.

(İslim Esra Çobanoğlu - Ahmet Faruk Sarıkoç/İHA)