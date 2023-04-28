Atatürk Havalimanı pistlerine basketbol sahası yapıldı, işte Millet Bahçesi'nin son hali! - Son Dakika
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Atatürk Havalimanı pistlerine basketbol sahası yapıldı, işte Millet Bahçesi'nin son hali!

28.04.2023 20:29

Kapatılan Atatürk Havalimanı'na yapılan Millet Bahçesi projesinde gelinen son nokta havadan kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda havalimanı pistlerinin kırılıp yerine çok sayıda basketbol sahası yapıldığı görüldü.

Kapatılan İstanbul Atatürk Havalimanı'nda Millet Bahçesi yapım çalışmaları aralıksız devam ediyor. Sosyal medyada, Millet Bahçesi projesinde gelinen son duruma ilişkin görüntüler paylaşıldı.

PİSTLERİN YERİNE BASKETBOL SAHALARI YAPILDI

Havadan çekilen görüntüler tartışmalara neden oldu. Millet Bahçesi projesi için kırılan havalimanı pistlerinin yerine çok sayıda basketbol sahası yapıldığı görüldü.

2 MİLYON 818 BİN 979 METREKARE ALANDA YAPILACAK

Planlama içerisinde 2 milyon 818 bin 979 metrekarelik alan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi, 175 bin 500 metrekarelik alan hastane, 443 bin metrekarelik alan sosyal tesis alanı, 870 bin 103 metrekarelik alan kültürel tesis alanı, 52 bin 418 metrekarelik alan cami, 570 bin 503 metrekarelik alan fuar alanı olarak tanımlandı.

YORUMLAR (2)
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Atatürk Havalimanı, basketbol, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Atatürk Havalimanı pistlerine basketbol sahası yapıldı, işte Millet Bahçesi'nin son hali! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Atatürk Havalimanı pistlerine basketbol sahası yapıldı, işte Millet Bahçesi'nin son hali! - Son Dakika
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