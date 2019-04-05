Atatürk Havalimanı Taşınıyor (2)

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1 saat önce
Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Türk Hava Yolları
(THY
) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı,
gazetecilere açıklamalarda bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 09:57 Kaynak: AA
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