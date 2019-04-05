Son Dakika Haberleri: Atatürk Havalimanı Taşınıyor (2)

Atatürk Havalimanı Taşınıyor (2)

1 saat önce

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı,
gazetecilere açıklamalarda bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 09:57 Kaynak: AA

Türk Hava Yolları, ilker aycı, Güncel
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