Son Dakika Haberleri: Atatürk Havalimanı Taşınıyor (3)

Atatürk Havalimanı Taşınıyor (3)

1 saat önce

Türk Hava Yollarının (THY), yeni evi İstanbul Havalimanı'na nihai geçiş operasyonu planlanan şekilde devam ediyor.

Türk Hava Yollarının (THY), yeni evi İstanbul Havalimanı'na nihai geçiş operasyonu planlanan şekilde devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 10:04 Kaynak: AA

İstanbul, Güncel
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