Atatürk Havalimanı Taşınıyor (3)
1 saat önce
Türk Hava Yollarının (THY), yeni evi İstanbul Havalimanı'na nihai geçiş operasyonu planlanan şekilde devam ediyor.
Türk Hava Yollarının (THY
), yeni evi İstanbul
Havalimanı'na nihai geçiş operasyonu planlanan şekilde devam ediyor.
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 10:04 Kaynak: AA
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