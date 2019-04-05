Son Dakika Haberleri: Atatürk Havalimanı Taşınma İşlemleri Devam Ediyor

Atatürk Havalimanı Taşınma İşlemleri Devam Ediyor

33 dakika önce

Atatürk Havalimanı'nda gece 03.00'da başlayan taşınma işlemleri sabahın ilk ışıklarıyla devam ediyor.

Atatürk Havalimanı Taşınma İşlemleri Devam Ediyor, System.String[]
Atatürk Havalimanı'nda gece 03.00'da başlayan taşınma işlemleri sabahın ilk ışıklarıyla devam ediyor.

İstanbul Havaalanı'na büyük taşınma gece 03.00'da başladı. Tırlara yüklenen binlerce malzeme, İstanbul Havalimanı'na götürüldü. 45 saat sürecek taşınma işlemi, sabahın ilk ışıklarıyla da devam etti. Apronda çalışan işçilerin yardımıyla tırlara yüklenen malzemeler, sabahın ilk ışıklarıyla İstanbul Havalimanı'na götürülmek üzere yola çıktı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 07:14 Kaynak: İHA

İstanbul, İstanbul Atatürk Havalimanı, Güncel
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