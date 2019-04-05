Atatürk Havalimanı Taşınma İşlemleri Devam Ediyor
2 saat önce
Atatürk Havalimanı'nda gece 03.00'da başlayan taşınma işlemleri sabahın ilk ışıklarıyla devam ediyor.
Atatürk Havalimanı
'nda gece 03.00'da başlayan taşınma işlemleri sabahın ilk ışıklarıyla devam ediyor. İstanbul
Havaalanı'na büyük taşınma gece 03.00'da başladı. Tırlara yüklenen binlerce malzeme, İstanbul Havalimanı'na götürüldü. 45 saat sürecek taşınma işlemi, sabahın ilk ışıklarıyla da devam etti. Apronda çalışan işçilerin yardımıyla tırlara yüklenen malzemeler, sabahın ilk ışıklarıyla İstanbul Havalimanı'na götürülmek üzere yola çıktı.
(Volkan Kayalar - Davut Has - İsmail Coşkun/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 09:16 Kaynak: İHA
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