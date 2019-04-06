Atatürk Havalimanı Taşınması Nedeniyle Kapatılan Tüm Yollar Trafiğe Açıldı (1)
48 dakika önce
Atatürk Havalimanı'nın, İstanbul Havalimanı'na taşınması nedeniyle kapatılan tüm yollar trafiğe açıldı.
Atatürk Havalimanı'nın, İstanbul Havalimanı'na taşınması nedeniyle kapatılan tüm yollar trafiğe açıldı.
Görüntü dökümü:
-----------------
-Basın Expres ve TEM Otoyolu'ndan
-Havadan görüntüler
-Yolların açılması
-Dubaların kaldırılması
-Genel ve detaylar - İstanbul
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 10:59 Kaynak: DHA
Atatürk Havalimanı'ndan Son Uçuş Singapur'a Yapıldı
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan Seçim Açıklaması: Akıl ve Mantık Ölçüleri ile İzah Edilebilir Bir Durum Değildir
Büyük Göç'te Sona Gelindi! İstanbul'da Kapatılan Tüm Yollar Trafiğe Açıldı
Son Dakika! AK Parti Sözcüsü: CHP, 'Aradaki Fark Kapanmaz' Diyor, O Zaman Sayımdan Neden Rahatsızsınız?'