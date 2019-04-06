Atatürk Havalimanı Taşınması Nedeniyle Kapatılan Tüm Yollar Trafiğe Açıldı (1)

Atatürk Havalimanı'nın, İstanbul Havalimanı'na taşınması nedeniyle kapatılan tüm yollar trafiğe açıldı.





Atatürk Havalimanı'nın, İstanbul Havalimanı'na taşınması nedeniyle kapatılan tüm yollar trafiğe açıldı.



Görüntü dökümü:



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-Basın Expres ve TEM Otoyolu'ndan



-Havadan görüntüler



-Yolların açılması



-Dubaların kaldırılması



-Genel ve detaylar - İstanbul

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