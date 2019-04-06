Son Dakika Haberleri: Atatürk Havalimanı Taşınması Nedeniyle Kapatılan Tüm Yollar Trafiğe Açıldı (1)

Atatürk Havalimanı Taşınması Nedeniyle Kapatılan Tüm Yollar Trafiğe Açıldı (1)

48 dakika önce

Atatürk Havalimanı'nın, İstanbul Havalimanı'na taşınması nedeniyle kapatılan tüm yollar trafiğe açıldı.

Atatürk Havalimanı Taşınması Nedeniyle Kapatılan Tüm Yollar Trafiğe Açıldı (1), System.String[]


Atatürk Havalimanı'nın, İstanbul Havalimanı'na taşınması nedeniyle kapatılan tüm yollar trafiğe açıldı. 

Görüntü dökümü:

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-Basın Expres ve TEM Otoyolu'ndan 

-Havadan görüntüler

-Yolların açılması

-Dubaların kaldırılması

-Genel ve detaylar - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 10:59 Kaynak: DHA

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