Atatürk Havalimanı ve Çevresi Yerini Sessizliğe Bıraktı
1 saat önce
Taşınmanın ardından günde ortalama 15 kargo uçağının ineceği Atatürk Havalimanı ve çevresi yoğun günlerinin ardından yerini adeta sessizliğe bıraktı.
Taşınmanın ardından günde ortalama 15 kargo uçağının ineceği Atatürk Havalimanı
ve çevresi yoğun günlerinin ardından yerini adeta sessizliğe bıraktı. Atatürk Havalimanı'nın giriş kısmı bomboş kalırken bağlantı yollarında ise trafik oldukça akıcı olduğu görüldü.
Atatürk Havalimanı, "Büyük Göç'ün" ardından adeta sessizliğe büründü. Taşınmadan önce ortalama bir buçuk dakika da bir uçağın iniş ve kalkış yaptığı havalimanında şimdilerde ise günde ortalama 15 uçak iniş kalkış yapıyor. Kargo uçakları ve özel uçaklar tarafında kullanılan havalimanı ve çevresi bomboş durumda. Havalimanına çıkan yollar ve giriş kapısında ki yoğunluk ise tamamen bitmiş durumda. Bağlantı yollarında trafik oldukça akıcı durumdayken havalimanı girişi ise tamamen boş olduğu görüldü. - İSTANBUL
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 01:24 Kaynak: İHA
Erdoğan'dan İstanbul'daki Oy Sayımına Son Yorum: Neredeyse Seçimin Bütünü Usulsüz
TAV, Atatürk Havalimanı Operasyonlarının Durdurulması Nedeniyle 4 Bin 500 Kişiyi İşten Çıkarıyor
Türk Telekom 8 Bin Lira Maaşla Çalışacak Eleman Arıyor
HDP'nin Muş Başvurusunu, YSK Kabul Etmedi