Atatürk Havalimanı ve Çevresi Yerini Sessizliğe Bıraktı

Atatürk Havalimanı ve çevresi yerini sessizliğe bıraktı Yıllarca yoğunluğuyla gündemde olan Atatürk Havalimanı ve çevresi sessizliğe büründüİSTANBUL - Taşınmanın ardından günde ortalama 15 kargo uçağının ineceği Atatürk Havalimanı ve çevresi yoğun günlerinin ardından yerini adeta sessizliğe bıraktı.

Atatürk Havalimanı ve çevresi yerini sessizliğe bıraktı

Yıllarca yoğunluğuyla gündemde olan Atatürk Havalimanı ve çevresi sessizliğe büründü



İSTANBUL - Taşınmanın ardından günde ortalama 15 kargo uçağının ineceği Atatürk Havalimanı ve çevresi yoğun günlerinin ardından yerini adeta sessizliğe bıraktı. Atatürk Havalimanı'nın giriş kısmı bomboş kalırken bağlantı yollarında ise trafik oldukça akıcı olduğu görüldü.

Atatürk Havalimanı, "Büyük Göç"ün ardından adeta sessizliğe büründü. Taşınmadan önce ortalama bir buçuk dakika da bir uçağın iniş ve kalkış yaptığı havalimanında şimdilerde ise günde ortalama 15 uçak iniş kalkış yapıyor. Kargo uçakları ve özel uçaklar tarafında kullanılan havalimanı ve çevresi bomboş durumda. Havalimanına çıkan yollar ve giriş kapısında ki yoğunluk ise tamamen bitmiş durumda. Bağlantı yollarında trafik oldukça akıcı durumdayken havalimanı girişi ise tamamen boş olduğu görüldü.

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