Son Dakika Haberleri: Atatürk Havalimanı Yanında 8 Aracın Birbirine Girdiği Kaza Kamerada

Atatürk Havalimanı Yanında 8 Aracın Birbirine Girdiği Kaza Kamerada

1 saat önce

Atatürk Havalimanı yanında 8 aracın birbirine girdiği kaza kamerada İSTANBUL - Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na başlayan taşınmayı cep telefonu ile görüntüleyen bir vatandaşın önünde 8 aracın karıştığı bir zincirleme kaza meydana geldi.

Atatürk Havalimanı yanında 8 aracın birbirine girdiği kaza kamerada İSTANBUL - Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na başlayan taşınmayı cep telefonu ile görüntüleyen bir vatandaşın önünde 8 aracın karıştığı bir zincirleme kaza meydana geldi. O anlar vatandaşın kamerasına yansırken görüntülerde araçların birbirine çarptığı o anlar görülüyor.
Kaza, saat 11.50 sıralarında Bakırköy Yeşilköy Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na gerçekleştirilen büyük göçün sürdüğü esnada bir vatandaş o anları cep telefonu ile görüntüledi. Tam o esnada aralarında lüks cipin de olduğu 8 araç birbirine girdi. Kaza sonucu şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, araçlarda ise maddi hasar meydana geldi. O anlar vatandaşın kamerasına yansırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 05:27 Kaynak: İHA

İstanbul, İstanbul Atatürk Havalimanı, 3. Sayfa
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