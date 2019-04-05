Atatürk Havalimanıda Taşınma Devam Ediyor
1 saat önce
İstanbul - ATATÜRK HAVALİMANIDA TAŞINMA DEVAM EDİYOR (gündüz görüntüleri 1)(Tür: İstanbul)
İstanbul
- ATATÜRK HAVALİMANIDA TAŞINMA DEVAM EDİYOR (gündüz görüntüleri 1)
(Tür: İstanbul)
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 08:19 Kaynak: DHA
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