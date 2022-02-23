Atatürk heykeli ve anıtların çevresinde güvenlik tedbirleri ele alındı - Son Dakika
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Atatürk heykeli ve anıtların çevresinde güvenlik tedbirleri ele alındı

23.02.2022 14:29
Atatürk heykeli ve anıtların çevresinde güvenlik tedbirleri ele alındı

Havza Emniyet Müdürlüğü ile Havza Belediyesi iş birliğinde, ilçede bulunan Atatürk Heykeli ve İlk Kıvılcım Anıtı çevresinde güvenlik tedbirleriyle ilgili çalışma yürütülüyor.

Havza Emniyet Müdürlüğü ile Havza Belediyesi iş birliğinde, ilçede bulunan Atatürk Heykeli ve İlk Kıvılcım Anıtı çevresinde güvenlik tedbirleriyle ilgili çalışma yürütülüyor.

Havza Emniyet Müdür Vekili Komiser Mustafa Balcı, Havza Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürü Zeki Kurt ve belediyede görevli elektrik teknisyeni Oktay Keskin, Mehmetçik Meydanı'nda bulunan Atatürk Heykeli ve 19 Mayıs Mahallesi'ndeki İlk Kıvılcım Anıtı'nda inceleme gerçekleştirdi.

İncelemelerde, heykel ve anıt bölgesinde aydınlatma ve güvenlik kamerası uygulamasıyla ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Balcı, Atatürk heykeli ve anıtın çevresinde güvenlik tedbirleri olduğunu, yapılacak çalışmalarla tedbirlerinin daha üst seviyeye çıkartılacağını belirterek, öncelikle tespit ve değerlendirmelerde bulunduklarını söyledi.

Kurt ise yapılacak çalışmalarla bölgeleri 24 saat takip etme imkanına kavuşacaklarını kaydetti.

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Mustafa Kemal Atatürk, Emniyet Müdürlüğü, Komiser, Balcı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Atatürk heykeli ve anıtların çevresinde güvenlik tedbirleri ele alındı - Son Dakika


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