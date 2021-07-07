Atatürk heykeline çekiçle saldırıya gözaltı - Son Dakika

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- Atatürk heykeline çekiçle saldırıya gözaltı

BURSA - Bursa'da şehir merkezindeki üzerinde atlı Atatürk heykelinin bulunduğu mermer bloğa çekiçle zarar veren 1 kişi polis tarafından etkisiz hale getirilip gözaltına alındı.

Edinilen bilgile göre olay öğle saat 14: 15 sıralarında yaşandı. Henüz kimliği belirlenmeyen bir kişi elindeki çekiçle heykel caddesinin simgesi üzerinde atlı Atatürk heykelinin bulunduğu mermer bloğa vurup zarar vermeye başladı. Şahsı gören vatandaşlar polisi arayıp haber verdi. Olay yerinin yaklaşık 10 metre ilerisinde bulunan Valilik binası önünde bekleyen çevik kuvvet polisleri ve görevli bekçiler tarafından müdahale edilen şahıs etkisiz hale getirilip gözaltına alındı.