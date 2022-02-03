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Atatürk heykeline saldırıyı öğrenen Samsunlular heykele akın etti, ortaya çıkan fotoğraf göz kamaştırdı - Son Dakika

Atatürk heykeline saldırıyı öğrenen Samsunlular heykele akın etti, ortaya çıkan fotoğraf göz kamaştırdı

03.02.2022 23:58

Samsun'daki Atatürk heykelinin halat bağlanıp yıkılmaya çalışılmasından sonra akşam saatlerinde heykele giden Samsunlular, müthiş bir manzara oluşturdu.

19 Mayıs 1919 yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün şehre ayak bastığı yere inşa edilen anıta saldırı gerçekleştirildi. Heykele doğru ip atan şahıslar, heykeli yıkmaya çalıştı.

KENTİN SİMGELERİ ARASINDA YER ALIYOR

Samsun'un İlkadım ilçesinde Avusturyalı heykeltıraş Heinrich Krippel tarafından yapılan heykel, kentin simgeleri arasında yer alıyor. Samsun Valiliği, saldırıyla ilgili 2 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

VATANDAŞLAR AKIN ETTİ

Saldırı haberini alan çok sayıda vatandaş ile birlikte Samsunspor taraftarları, akşam saatlerinde heykele akın etti. Ellerinde meşaleleriyle birlikte heykele koşan Samsunlu vatandaşlar müthiş bir manzara oluşturdu. Ortaya çıkan fotoğraflar çok beğenildi.

İşte o fotoğraf:

Atatürk heykeline saldırıyı duyan Samsunlular heykele akın etti, ortaya çıkan fotoğraf müthiş
Atatürk heykeline saldırıyı duyan Samsunlular heykele akın etti, ortaya çıkan fotoğraf müthiş
Atatürk heykeline saldırıyı duyan Samsunlular heykele akın etti, ortaya çıkan fotoğraf müthiş
Atatürk heykeline saldırıyı duyan Samsunlular heykele akın etti, ortaya çıkan fotoğraf müthiş
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Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs 1919, Saldırı, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Atatürk heykeline saldırıyı öğrenen Samsunlular heykele akın etti, ortaya çıkan fotoğraf göz kamaştırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Atatürk heykeline saldırıyı öğrenen Samsunlular heykele akın etti, ortaya çıkan fotoğraf göz kamaştırdı - Son Dakika
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