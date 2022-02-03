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Atatürk heykeline yapılan saldırı vatandaşı harekete geçirdi! Sırayla nöbet tutuyorlar - Son Dakika

Atatürk heykeline yapılan saldırı vatandaşı harekete geçirdi! Sırayla nöbet tutuyorlar

03.02.2022 22:41

Samsun'da Atatürk Anıtı'na urgan asılarak saldırı düzenlenmesine tepki gösteren vatandaşlar, anıt önünde nöbet tutmaya başladı. Belediyeler ise nöbet tutan vatandaşlara kandil simidi dağıttı.

Atatürk Parkı'nda yer alan anıt önü ve çevresinde toplanan sivil toplum kuruluşu üyeleri ile vatandaşlar, bekleyişini sürdürüyor.

BELEDİYELER KANDİL SİMİDİ DAĞITTI

İlkadım ve Atakum belediyeleri de çadır kurarak, buradaki vatandaşlara çay ve Regaip Kandili dolayısıyla kandil simidi ikramında bulunuyor.

SABAHA KADAR NÖBET TUTACAKLAR

Meşale yakan vatandaşlar, zaman zaman İstiklal Marşı, İzmir Marşı ve Onuncu Yıl Marşı'nı okuyor. Emniyet güçlerinin önlem aldığı bölgede vatandaşların sabaha kadar nöbet tutmaya devam edeceklerini belirtildi.

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Regaib Kandili, İlkadım, kandil, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Atatürk heykeline yapılan saldırı vatandaşı harekete geçirdi! Sırayla nöbet tutuyorlar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Atatürk heykeline yapılan saldırı vatandaşı harekete geçirdi! Sırayla nöbet tutuyorlar - Son Dakika
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