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Atatürk heykelini yapan sanatçı konuştu: Anadolu'nun bütün renkleri var (2)
6 saat önce
KAHRAMAN, ATATÜRK HEYKELİNİ BAHÇESİNDEN KALDIRDIİzmir'in Urla ilçesinde iş insanı Turgut Kahraman tarafından yapılan ve renkleri nedeniyle tartışma konusu olan Atatürk heykeli, bulunduğu bahçeden sahibi tarafından kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 02:52 Kaynak: DHA
KAHRAMAN, ATATÜRK HEYKELİNİ BAHÇESİNDEN KALDIRDI
İzmir'in Urla ilçesinde iş insanı Turgut Kahraman tarafından yapılan ve renkleri nedeniyle tartışma konusu olan Atatürk heykeli, bulunduğu bahçeden sahibi tarafından kaldırıldı. 6 metre uzunluğunda alüminyumdan oluşan renkli Atatürk heykelinin yapımının henüz bitmediğini belirten Kahraman, heykeli tamamlamak için böyle bir karar aldığını açıkladı. Özellikle sosyal medya kullanıcıları tarafından renklerinden dolayı eleştirilen heykelin, geçici bir süreyle kaldırıldığı öğrenildi.Umut KARAKOYUN/ İZMİR,
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