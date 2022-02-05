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Atatürk heykelini yıkmaya çalışan kuzenlerin ifadesi ortay çıktı! Parka gidip keşif yapmışlar - Son Dakika

Atatürk heykelini yıkmaya çalışan kuzenlerin ifadesi ortay çıktı! Parka gidip keşif yapmışlar

05.02.2022 08:37

Samsun'daki Atatürk heykelinin halat bağlanıp yıkılmaya çalışılması, tepki çekti. Yüzlerce vatandaş heykelin olduğu bölgeye giderek nöbet tutmaya başladı. Tepki çeken olayı gerçekleştiren iki kuzen ise kısa sürede yakalanıp tutuklandı. İfadelerinde alkollü olduklarını belirten şahıslar, olaydan bir gün önce heykelin olduğu parka gidip keşif yaptıklarını anlattı.

Samsun İlkadım ilçesi Kale Mahallesi'ndeki Atatürk Anıtı, önceki gün 2 kişinin saldırısına uğradı. Atatürk Anıtı'nın bulunduğu park alanına araçla giren saldırganlar, halat bağlayarak anıtı yıkmaya çalıştı. Olayın ardından çalışma yapan Samsun polisi, Atatürk Anıtı'na saldıran C.R.F ve B.F. isimli iki kuzeni yakaladı. Zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SABIKALARI KABARIK

C.R.F.'nin hakaret, tehdit ve kasten yaralama suçlarından 4 dosyası; B.F.'nin ise uyuşturucu kullanmaktan 11, uyuşturucu ticareti yapmaktan 2, kasten yaralamadan 9, taksirle yaralamadan 3, alkollü araç kullanmaktan 2, polise mukavemetten 1, suç uydurmadan 1, tehditten 1, kaybolmuş eşya üzerinde tasarruftan 1 ve narkotik suçlar kapsamında da 3 olmak üzere toplam 34 dosyası olduğu ortaya çıktı.

BİR GÜN ÖNCE KEŞİF YAPMIŞLAR

Yeni Şafak'ın haberine göre C.R.F. ifadesinde anıtı yeğeni olan B.F. ile yıkmak istediğini ancak halatın koptuğunu söyledi. Anıtı yıkamayınca eve döndüklerini ifade eden C.R.F. hiçbir siyasi parti, dernek, cemaat, STK üyeliğinin olmadığını söyledi. C. R. F. olaydan 1 gün önce yeğenleri B.F. ve C.Ç. ile birlikte Anıtpark da bulunan banklarda oturarak yemek yediklerini belirtti.

ALKOLLÜ OLDUKLARINI ÖNE SÜRDÜLER

İfadesinde olay öncesinde alkol aldıklarını söyleyen B.F. ise şunları anlattı: "Gece 01.30 sıralarında evimde alkol alırken C.R.F. geldi. Bir süre sonra C.R.F.'nin ağabeyinin işyerine gittik. 04.30 sıralarında namaza gitmek için işyerinden çıktık. O esnada işyeri önünde bulunan urgan ip ve çelik halatı aldık. Cumhuriyet Meydanına Atatürk anıtının olduğu trafiğe kapalı iç kısma kadar geldik. Burada ne yapacağını C.R.F'ye sordum. 'Senlik bir şey yok sen burada dur. Bir şeye karışma' dedi. Aracın camlarından dışarı çıktık. C.R.F.'nin araca bağladığı halatların diğer ucunu alarak anıta tırmandık."

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Mustafa Kemal Atatürk, İlkadım, Tragger, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Atatürk heykelini yıkmaya çalışan kuzenlerin ifadesi ortay çıktı! Parka gidip keşif yapmışlar - Son Dakika


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