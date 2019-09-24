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Atatürk heykelleri bakımdan geçti

1 saat önce

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tarsus'ta farklı noktalarda bulunan 3 Atatürk heykelini ve heykel çevresinde bulunan grup heykelleri bakıma aldı.

Atatürk heykelleri bakımdan geçti, System.String[]

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tarsus'ta farklı noktalarda bulunan 3 Atatürk heykelini ve heykel çevresinde bulunan grup heykelleri bakıma aldı. Hava ve doğa şartları nedeniyle kirlenen ve matlaşan heykeller, titizlikle temizlendikten sonra boyanarak yeni bir görünüme kavuşturuldu.


Mersin Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığına bağlı Yapım ve Onarım Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında Tarsus Cumhuriyet Meydanı, Yenice Cumhuriyet Meydanı ve Duatepe Meydanında bulunan Atatürk heykelleri bakımdan geçirildi. Çevre ve hava koşularının etkisiyle zamanla matlaşan, kinlenen ve bazı noktalarında deformasyon oluşan heykeller, önce ekipler tarafından temizlendi. Bazı noktaları da onarılan heykeller, ardından boyanarak parlak hale getirildi.


Tarsus'ta tüm resmi törenlerin gerçekleştirildi Cumhuriyet Meydanındaki Atatürk heykeli ve Kurtuluş Savaşı ve bölgesel özellikleri taşıyan diğer grup heykellerinin yanı sıra Duatepe Meydanı Kleopatra Kapısı önündeki at üstündeki Atatürk heykeli ile Yenice Cumhuriyet Meydanında yer alan heykelin bakıma alınması, vatandaşlar tarafından da memnuniyetle karşılandı. - MERSİN

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mustafa Kemal Atatürk, Tarsus, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 10:30 Kaynak: İHA
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