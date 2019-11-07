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Atatürk için koştular

6 saat önce

Erzurum'da Gençlik Hizmetleri ve spor İl Müdürlüğü'nce 10 Kasım Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 81. Yıldönümü etkinlikleri kapsamında yol koşusu düzenlendi.

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Erzurum'da Gençlik Hizmetleri ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>spor İl Müdürlüğü'nce 10 Kasım Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 81. Yıldönümü etkinlikleri kapsamında yol koşusu düzenlendi.


Atatürk Üniversitesi kampüsü önünde başlayan koşu Havuzbaşı Atatürk anıtı önünde sona erdi. Lise öğrencileri arasında yapılan yarışmaya katılım oldukça yoğun oldu. Sıfır derecede yapılan yarışlarda sporcular bitiş çizgisiyle birlikte soğuk havada nefes almakta zorlandılar.


Erzurum'un çeşitli okullarından yaklaşık yüz öğrenci Atatürk Üniversitesi Yerleşkesi giriş kapısında toplandı. Beden Eğitimi Öğretmeni Fesih Doğan yarış hakkında öğrencileri bilgilendirdi.


Atatürk Üniversitesi giriş kapısında başlayan yarışta öğrenciler yaklaşık 1.5 kilometre mesafe koşarak Havuzbaşı Kent Meydanı'nda yarışı sonlandırdılar.


Atatürk koşusunda dereceye giren sporcular erkeklerde 1. Serhat Bayar, 2. Ömer Koçak, 3. Mehmet Emin Arduç, bayanlarda 1. Demet Bayılmaz, 2. Aleyna Gümüş, 3. Sıla Ak olarak belirlendi.


Dereceye giren sporculara madalyalarını Erzurum Gençlik Spor İl Müdür Yardımcısı Güngör Şenses, Atletizm İl Temsilcisi Fesih Doğan ve organize sorumlusu ve Beden Eğitimi Öğretmeni İsmail Güzeloğlu verdi.


Dereceye giren öğrenciler yarış ile ilgili duygularını, "Bu koşuyu Atatürk'ü anmak için koştuk. Dereceye girdiğimiz için mutluyuz" diyerek ifade ettiler. - ERZURUM

Mustafa Kemal Atatürk, Atatürk Üniversitesi, 10 Kasım, Spor

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 11:15 Kaynak: İHA
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