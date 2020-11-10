Atatürk için mevlit okutuldu - Son Dakika

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümün 82. yılında Dolmabahçe'de bulunan Bezmialem Valide Sultan Camii'nde mevlit okutuldu. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu da programa katıldı. Programda ilk olarak İstanbul Müftüsü Mehmet Emin Maşalı dua okudu. Ardından Atatürk için mevlit okundu.

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