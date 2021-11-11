Üye Girişi
Atatürk için saygı duruşunda bulunmayan adam, esnaftan dayak yedi - Son Dakika

Atatürk için saygı duruşunda bulunmayan adam, esnaftan dayak yedi

11.11.2021 08:20

Dün Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat ettiği saat olan 9'u 5 geçe ülke genelinde sirenler çaldı ve bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Kapalıçarşı'da yapılan saygı duruşu esnasında yürümeye devam eden bir kişi çevredekiler tarafından dayak yedi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 83. yıl dönümü, dün yurdun dört bir düzenlenen çeşitli törenlerle anıldı. Ata'nın hayatını kaybettiği saat olan 9'u 5 geçe sirenler çaldı, vatandaşlar saygı duruşunda bulundu.

YÜRÜMEYE DEVAM EDİNCE TEPKİ ÇEKTİ

Kapalıçarşı'da da esnaflar dükkanlarının önünde saygı duruşunda bulunurken, bir kişinin çarşıda yürümeye devam ettiği görüldü. Şahıs bu esnada çevredekiler tarafından saldırıya uğradı.

O ANLAR KAMERADA

Esnaflar dükkanlarının önünde saygı duruşunda bulunurken, bir kişinin çarşıda yürüdüğü görüldü. Şahıs bu esnada çevredekiler tarafından saldırıya uğradı.

Atatürk için saygı duruşunda bulunmayan adam, esnaftan dayak yedi

Mustafa Kemal Atatürk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Atatürk için saygı duruşunda bulunmayan adam, esnaftan dayak yedi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

11 Kasım 2021 altın fiyatları! Çeyrek ne kadar? Gram altın kaç TL? 09:09 11 Kasım 2021 altın fiyatları! Çeyrek ne kadar? Gram altın kaç TL? Kırık Hayatlar dizisinin oyuncusu Hatice İrkin, çekimlerde yüz felci geçirdi 09:00 Kırık Hayatlar dizisinin oyuncusu Hatice İrkin, çekimlerde yüz felci geçirdi 11 Kasım 2021 Dolar bugün ne kadar? Dolar kaç TL? 08:50 11 Kasım 2021 Dolar bugün ne kadar? Dolar kaç TL?
Rusya, savunma sistemi S-550'yi tekrar yapacak 08:13 Rusya, savunma sistemi S-550'yi tekrar yapacak Teröristbaşı Öcalan'ın yakın adamı Yusuf Gulo öldü 08:06 Teröristbaşı Öcalan'ın yakın adamı Yusuf Gulo öldü EYT'lilerle ilgili çalışmada yol haritası netleşti! Emeklilik için 6 madde sıralandı 07:19 EYT'lilerle ilgili çalışmada yol haritası netleşti! Emeklilik için 6 madde sıralandı
Erbakan'ın 00:06 Erbakan'ın "Atatürk ilkeleri" konuşması sosyal medyada yine gündem oldu! İşte o meşhur sözler Evini yakan oğlundan kaçarak komşusuna sığınan kadın hayatını kaybetti 22:53 Evini yakan oğlundan kaçarak komşusuna sığınan kadın hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri
09:09 11 Kasım 2021 altın fiyatları! Çeyrek ne kadar? Gram altın kaç TL?
08:54 Özbek kadın, temizlik için gittiği evde bıçak zoruyla cinsel ilişkiye zorlanmış
08:50 11 Kasım 2021 Dolar bugün ne kadar? Dolar kaç TL?
08:36 Yöneylem Araştırma'sına göre Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nın 5.2 puan önüne geçti
08:20 Atatürk için saygı duruşunda bulunmayan adam, esnaftan dayak yedi
08:13 Rusya, savunma sistemi S-550'yi tekrar yapacak
08:08 Haluk Levent, Ahbap Derneği'ne yapılan bağışların nerede kullanıldığını açıkladı
08:06 Teröristbaşı Öcalan'ın yakın adamı Yusuf Gulo öldü
00:58 Messi'nin pozu, Türkiye'yi güldürdü! Yapılan paylaşımlar büyük ilgi gördü
00:17 Fatih Karagümrük'te top koşturan Andrea Bertolacci, Emre Belözoğlu ve Fatih Terim'i karşı karşıya getirdi
Vitor Pereira'nın 50 milyon euroluk teklifine Arda Turan'dan ret Vitor Pereira'nın 50 milyon euroluk teklifine Arda Turan'dan ret         
09:13
Müftülük işe geç kalan vatandaşların yoğun talebi üzerine ezan saatini değiştirdi Müftülük işe geç kalan vatandaşların yoğun talebi üzerine ezan saatini değiştirdi         
09:04
Özbek kadın, temizlik için gittiği evde bıçak zoruyla cinsel ilişkiye zorlanmış Özbek kadın, temizlik için gittiği evde bıçak zoruyla cinsel ilişkiye zorlanmış         
08:54
Yöneylem Araştırma'sına göre Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nın 5.2 puan önüne geçti Yöneylem Araştırma'sına göre Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nın 5.2 puan önüne geçti         
08:37
Haluk Levent, Ahbap Derneği'ne yapılan bağışların nerede kullanıldığını açıkladı Haluk Levent, Ahbap Derneği'ne yapılan bağışların nerede kullanıldığını açıkladı         
08:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Karamollaoğlu görüşmesindeki koltuk krizine İYİ Parti'den dikkat çeken yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Karamollaoğlu görüşmesindeki koltuk krizine İYİ Parti'den dikkat çeken yorum         
07:21
Messi'nin pozu, Türkiye'yi güldürdü! Yapılan paylaşımlar büyük ilgi gördü Messi'nin pozu, Türkiye'yi güldürdü! Yapılan paylaşımlar büyük ilgi gördü         
00:58
Melih Gökçek, Erdoğan'la görüşen Temel Karamollaoğlu'na seslendi: Bir daha bizi üzme ağabey Melih Gökçek, Erdoğan'la görüşen Temel Karamollaoğlu'na seslendi: Bir daha bizi üzme ağabey         
23:36
Metin Külünk'ten Haberler.com'a çok özel açıklamalar: Yeni bir iletişim dili ile yüzde 70 bile alabiliriz Metin Külünk'ten Haberler.com'a çok özel açıklamalar: Yeni bir iletişim dili ile yüzde 70 bile alabiliriz         
19:37
Erdoğan ve Karamollaoğlu arasındaki koltuk krizine Saadet Partisi'nden ilk yorum Erdoğan ve Karamollaoğlu arasındaki koltuk krizine Saadet Partisi'nden ilk yorum         
19:18
Yatakta uygunsuz yakaladığı gelini ve komşusunu öldüren kayınpedere 20 yıl hapis Yatakta uygunsuz yakaladığı gelini ve komşusunu öldüren kayınpedere 20 yıl hapis         
17:31
Oğlunu tabancayla öldüren baba konuştu, mahkeme salonu dondu kaldı: Cezaevini bir gün bile hak etmedim Oğlunu tabancayla öldüren baba konuştu, mahkeme salonu dondu kaldı: Cezaevini bir gün bile hak etmedim         
17:23
Ufak bir öksürükle dünyası başına yıkıldı! Önce sakat kaldı, sonra kendisini öldürdü Ufak bir öksürükle dünyası başına yıkıldı! Önce sakat kaldı, sonra kendisini öldürdü         
15:26
Sokakta genç kızı samuray kılıcıyla öldüren katilin evinde arama yapıldı! Sokakta genç kızı samuray kılıcıyla öldüren katilin evinde arama yapıldı!         
13:54
Kadınların saç başa kavgası kameralara yansıdı Kadınların saç başa kavgası kameralara yansıdı         
12:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk hakkında açıklamalarda bulundu: Ben ilk kez söylüyorum, yurt dışına çıkmıştır Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk hakkında açıklamalarda bulundu: Ben ilk kez söylüyorum, yurt dışına çıkmıştır         
11:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2021 09:24:12. #1.11#
SON DAKİKA: Atatürk için saygı duruşunda bulunmayan adam, esnaftan dayak yedi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement