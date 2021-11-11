Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 83. yıl dönümü, dün yurdun dört bir düzenlenen çeşitli törenlerle anıldı. Ata'nın hayatını kaybettiği saat olan 9'u 5 geçe sirenler çaldı, vatandaşlar saygı duruşunda bulundu.
Kapalıçarşı'da da esnaflar dükkanlarının önünde saygı duruşunda bulunurken, bir kişinin çarşıda yürümeye devam ettiği görüldü. Şahıs bu esnada çevredekiler tarafından saldırıya uğradı.
Esnaflar dükkanlarının önünde saygı duruşunda bulunurken, bir kişinin çarşıda yürüdüğü görüldü. Şahıs bu esnada çevredekiler tarafından saldırıya uğradı.
Son Dakika › Güncel › Atatürk için saygı duruşunda bulunmayan adam, esnaftan dayak yedi - Son Dakika