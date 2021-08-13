Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürümüz Dr. Öğr. Üyesi Orhan Çekiç'in "Atatürk ve Savarona Günleri" Başlıklı... - Son Dakika
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Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürümüz Dr. Öğr. Üyesi Orhan Çekiç'in "Atatürk ve Savarona Günleri" Başlıklı...

13.08.2021 17:26
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürümüz Dr. Öğr. Üyesi Orhan Çekiç'in "Atatürk ve Savarona Günleri" Başlıklı...

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürümüz Dr. Öğr. Üyesi Orhan Çekiç'in "Atatürk ve Savarona Günleri" başlıklı yazısı Deniz Mecmuası'nın son sayısında yayınlandı.

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürümüz Dr. Öğr. Üyesi Orhan Çekiç'in "Atatürk ve Savarona Günleri" başlıklı yazısı Deniz Mecmuası'nın son sayısında yayınlandı. Atatürk'ün ölümcül hastalıkla mücadele ederken Hatay'ın kurtarılması için verdiği olağanüstü çabayı gün gün anlatan yazıyı okumak için tıklayınız.

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Kaynak: Habermetre

Mustafa Kemal Atatürk, Savarona, Hatay, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürümüz Dr. Öğr. Üyesi Orhan Çekiç'in 'Atatürk ve Savarona Günleri' Başlıklı... - Son Dakika

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SON DAKİKA: Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürümüz Dr. Öğr. Üyesi Orhan Çekiç'in "Atatürk ve Savarona Günleri" Başlıklı... - Son Dakika
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