Atatürk ilmek ilmek halıya işlendi

EcoFest'te Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'ın da ilmek attığı halı bitirilip kendisine hediye edildi.



Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Ekim ayında düzenlenen EcoFest Marmaris'te Marmaris Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın standına uğramıştı. Burada kurulu olan halı dokuma tezgahının başına geçen Oktay, kurs veren eğitimcilerden halı dokumanın inceliklerini dinlemiş; birkaç ilmek de atmıştı. EcoFest'in diğer ziyaretçilerinin de katkı sunduğu halı bitirildi.



Esnaf ve Sanatkarlar Odası Müdürü Mehmet Ayyıldız ve odada ders alan kursiyerler, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün resminin nakşedildiği halıyı Belediye Başkanı Mehmet Oktay'a hediye olarak getirdi.



Esnaf ve Sanatkarlar Odası Müdürü Mehmet Ayyıldız, birçok kişinin halıya ilmek attığını belirterek "Bu halı Marmarislilerin ve EcoFest'i ziyaret eden birçok kişinin emeği var. İlmek ilmek örüldü ve bu noktaya getirildi" dedi.



Bu hediyenin kendisini çok duygulandırdığını söyleyen Oktay, "Bu güzel halıda benim de ufak bir katkım olduğunu bilmek çok güzel bir duygu. Atatürk'ün resminin nakşedildiği bu halıyı odamın en güzel köşesine asacağım" diye konuştu. - MUĞLA