Son Dakika Haberleri: Atatürk ilmek ilmek halıya işlendi
Son Dakika Güncel Atatürk ilmek ilmek halıya işlendi - Son Dakika

Atatürk ilmek ilmek halıya işlendi

6 saat önce

EcoFest'te Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'ın da ilmek attığı halı bitirilip kendisine hediye edildi.

Atatürk ilmek ilmek halıya işlendi, System.String[]

EcoFest'te Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'ın da ilmek attığı halı bitirilip kendisine hediye edildi.


Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Ekim ayında düzenlenen EcoFest Marmaris'te Marmaris Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın standına uğramıştı. Burada kurulu olan halı dokuma tezgahının başına geçen Oktay, kurs veren eğitimcilerden halı dokumanın inceliklerini dinlemiş; birkaç ilmek de atmıştı. EcoFest'in diğer ziyaretçilerinin de katkı sunduğu halı bitirildi.


Esnaf ve Sanatkarlar Odası Müdürü Mehmet Ayyıldız ve odada ders alan kursiyerler, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün resminin nakşedildiği halıyı Belediye Başkanı Mehmet Oktay'a hediye olarak getirdi.


Esnaf ve Sanatkarlar Odası Müdürü Mehmet Ayyıldız, birçok kişinin halıya ilmek attığını belirterek "Bu halı Marmarislilerin ve EcoFest'i ziyaret eden birçok kişinin emeği var. İlmek ilmek örüldü ve bu noktaya getirildi" dedi.


Bu hediyenin kendisini çok duygulandırdığını söyleyen Oktay, "Bu güzel halıda benim de ufak bir katkım olduğunu bilmek çok güzel bir duygu. Atatürk'ün resminin nakşedildiği bu halıyı odamın en güzel köşesine asacağım" diye konuştu. - MUĞLA

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 03:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İran protestolarında 5. gün! Af Örgütü, 106 kişinin öldüğünü duyurdu
Le Mesurier'in Karaköy'deki ofisine 'Nihad Sarmini' adıyla ikinci kez kargo geldi Son dakika: Bakan Selçuk'tan EYT açıklaması: Her türlü kombinasyonu denedik hiçbirinin maliyeti sürdürülebilir değil ABD'den bir S-400 açıklaması daha: Hâlâ Türkiye'nin S-400 konuşlandırmaktan vazgeçmesini umuyoruz

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2019 21:56:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Atatürk ilmek ilmek halıya işlendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]